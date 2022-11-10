Курс НВП в школах будет обязательным

Курс начальной военной подготовки (НВП) в российских школах будет обязательным.

Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Школы смогут вводить курсы по НВП с 5 по 9 классы и практические полевые занятия для старшеклассников по своему усмотрению. Кравцов отметил, что программа обучения сейчас готовится, этот процесс продлится до 1 января. Курсы обещают ввести со следующего учебного года.

Разработано два курса — "Основы военной подготовки" и "Военно-морская подготовка", каждый из которых может изучаться на протяжении пяти лет с 5 по 9 класс либо только в старшей школе с 10 по 11 класс. На освоение первой программы отведено 335 академических часов, также она предусматривает полевые занятия для учеников 10 класса общим сроком в 12 учебных дней. Военно-морская подготовка рассчитана на 174 часа для учащихся средней школы и на 69 часов — для старшей.

"По сути, предмет из программы не исчезал, он был переименован в ОБЖ. Почему-то многих родителей отталкивало именно слово «военная", - сообщила председатель комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова.

Она отметила, что ввести НВП повсеместно получится уже со следующего учебного года, при этом с нового календарного года может быть запущен пилотный курс в отдельных школах или регионах.

Увеличивать количество учебных часов в 10-11 классах невозможно из-за уже существующей значительной нагрузки, считает сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий. Также возникнет вопрос о судьбе предмета ОБЖ: если НВП будет введена наряду с ОБЖ, то многие преподаватели не смогут взять себе по два дополнительных часа нагрузки, так как "ОБЖ преподают или физкультурники, или психологи, или учителя биологии", сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что Министерство обороны России поддержало идею о введении в школах и профтехучилищах НВП. Об этом первый замминистра военного ведомства Валерий Герасимов сообщил в ответе лидеру партии "Справедливая Россия — За правду" Сергею Миронову. Герасимов считает целесообразным, чтобы на предмет было выделено 140 часов и преподавали его в течение последних двух лет обучения.