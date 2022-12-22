22 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Чтобы повысить возраст призыва Госдуме, придется принять поправки в закон - Картаполов

Предложения Сергея Шойгу об увеличении возраста призыва в армию и предельного возраста службы потребуют изменений в законодательстве, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Внести поправки может президент, правительство или сами депутаты. "Как захочет это сделать Минобороны, я пока не готов сказать. Самый простой вариант, на мой взгляд, через депутатов", - цитируют депутата "Ведомости".

Парламентарий, как и президент России, согласен с тем, что возраст призыва следует повысить: "Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека: он закончил школу, отучился либо в среднем специальном учебном заведении и получил профессию, либо он уже поработал, либо он поступил в вуз и принял решение пойти в военный учебный центр или нет. Такой подход мы поддерживаем".

А увеличение предельного срока призыва объясняется тем, что если нижний край увеличивается на три года, то и верхний край увеличивается на тот же период, добавляет Картаполов.

"Увеличение возраста призыва не соотносится с увеличением численности Вооруженных сил, это связано только с тем, что нужно призывать людей более старшего возраста. За счет срочников армию увеличивать не будут, это будет происходить за счет увеличения числа контрактников, о чем и было сегодня сказано", – отметил депутат.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу накануне предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – до 30 лет.

Теги: андрей картаполов, возраст призыва, госдума



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