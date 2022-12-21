Возраст призыва в России повысят с 18 до 21 года, призывной возраст – до 30 лет

В России возраст призыва будет постепенно повышен с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст увеличится до 30 лет. С таким предложением на итоговой коллегии Минобороны выступил Сергей Шойгу, его идею поддержал президент России Владимир Путин.

По словам Шойгу, для ответа на угрозы НАТО и другие потенциальные риски численность Вооруженных сил надо довести до 1,5 млн человек, в том числе 695 тыс. из них должны быть служащими по контракту. В 2023 году планируется увеличить число контрактников до 521 тыс. человек.

Будут созданы новые военные подразделения, дивизии, полки и бригады, создаются Ленинградский и Московский военные округа.