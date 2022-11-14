Нет денег: правительство отклонило индексацию пенсий работающим пенсионерам

Российское правительство отклонило законопроект "Об изменениях в закон «О страховых пенсиях» в части установления справедливого порядка перерасчета и возобновления индексации страховых пенсий работающим пенсионерам".

Документом с 1 января 2023 года предполагалось провести перерасчет страховой пенсии по старости пенсионерам, имеющим работу, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента (десять вместо трех), а также возобновить индексацию этих выплат.

В заключении кабина, которое подписал вице-премьер Дмитрий Григоренко, говорится, что целевое назначение страховой пенсии — компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности. "Выплата страховой пенсии работающим гражданам без учета индексации соответствует основам обязательного пенсионного страхования", — следует из документа

Правительство также отмечает, что реализация изменений приведет к росту объема долгосрочных пенсионных обязательств и к дополнительным расходам средств федерального бюджета из-за увеличения общей суммы индивидуального пенсионного коэффициента получателей страховой пенсии. Перерасчет пенсий потребует выделения дополнительных 538 млрд руб. в 2023 году, сообщают "Известия".