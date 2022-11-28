С космодрома "Плесецк" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом

Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.

В 18.17 28 ноября с Государственного испытательного космодрома Минобороны в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах военных, сообщает Минобороны РФ.

В конце октября спутник проекта "Сфера" выведен на орбиту в результате удачного пуска, проведенного с космодрома "Восточный".