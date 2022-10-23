23 Октября 2022
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Политика
Фото: Роскосмос

Роскосмос вывел на орбиту первый спутник проекта высокоскоростного интернета

Первый спутник проекта "Сфера" выведен на орбиту в результате удачного пуска, проведенного накануне с космодрома "Восточный". Как сообщает Роскосмос, спутник Скиф-Д предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса. Это первый аппарат федерального проекта "Сфера", в которую войдут пять спутниковых группировок связи ("Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон") и пять спутниковых группировок дистанционного зондирования Земли ("Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр").

За доставку спутника отвечали ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат, средства выведения отработали штатно. Кроме Скифа, они подняли с Земли и три космических аппарата Гонец-М, предназначеных для передачи данных и предоставления услуг подвижной спутниковой связи мобильным и стационарным абонентам в любой точке Земли. С 2005 года на орбиту выведены 25 спутников Гонец-М. Оператор системы — компания "Спутниковая система "Гонец" (входит в Роскосмос).

Напомним, новый глава Роскосмоса Юрий Борисов призвал перейти к конвейерному производству спутников в России. По его мнению, надо набрать невиданный темп: по одному спутнику в день. "Мы должны выйти на темп: спутник в день. Будем учиться", - сказал Борисов в минувший четверг на отраслевом форуме "Роскосмоса" "Команда будущего".

Борисов заявил, что ситуация, когда спутник создается по 18 месяцев, "никуда не годится". "К сожалению, мы отстали, и это надо признать", - отметил глава госкорпорации.

Теги: роскосмос, спутник, сфера, интернет



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