21 Ноября 2022
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Общество В России ДНР и ЛНР
Фото: t.me/glava_lnr_info

Кириенко, Мединский и Пасечник открыли в ЛНР мемориальный комплекс "Князь Игорь"

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник в компании первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко и помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского открыл восстановленный памятник "Князю Игорю" в районе станицы Луганской, который был серьезно поврежден вражескими обстрелами. Ущерб – более 70%.

"Очень символичное и памятное место для всех жителей Луганщины. Отсюда князь Игорь начал свой поход на половцев, и именно здесь в 2014 г. ополченцы Донбасса остановили продвижение украинских нацистов. Сохранение таких исторических мест очень важно для ЛНР, для всей России. Это наглядные примеры несгибаемой воли, силы и мужества наших предков, величия нашей Родины", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил Путина и коллектив Российского военно-исторического общества за помощь в восстановлении знаковых для жителей Донбасса мест.

Владимир Мединский, Леонид Пасечник, Сергей Кириенко(2022)|Фото: t.me/glava_lnr_info

Памятник князю Игорю, станица Луганская(2022)|Фото: t.me/glava_lnr_info

Памятник князю Игорю, станица Луганская(2022)|Фото: t.me/glava_lnr_info

Теги: Сергей Кириенко, Владимир Мединский, Леонид Пасечник



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