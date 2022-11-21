В Брянской области неизвестные сожгли приют для животных с котами и собаками

В Брянской области сгорел волонтерский приют для животных "Дом бродяги". Погибли 66 кошек и две собаки. 10 собак, которые жили на улице, уцелели.

Пожарные считают, что причиной пожара, скорее всего, был поджог. В помещении нет электрической проводки, так что версия с замыканием является маловероятной.

Огонь распространился от шторы к матрасу, животные задохнулись в дыму.

Помощница хозяина приюта рассказала, что угрозы поступали со стороны соседок, проживающих на даче круглый год, передает Telegram-канал Baza. Женщины устраивали скандалы и писали жалобы, но проверки не выявили нарушений, что, впрочем, не привело к разрешению конфликта.