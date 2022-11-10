В Минобороны РФ привели детали отвода войск из Херсона

Армия России в строгом соответствии с планом осуществляет маневр по переходу на левый берег Днепра.

"На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергея Суровикина о выводе войск из Херсона. Кадыров заявил, что этим решением Суровикин "спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении" и сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат.