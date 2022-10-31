31 Октября 2022
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Фото: Департамент информационной политики губернатора СО

Стало известно о заморозке проекта Казахстана и России на ₽2,4 млрд

Казахстан заморозил совместный с Россией проект, в котором предполагалось участие компании "Безопасная информационная зона" ("Бизон" - партнер Сбербанка, ранее входивший в его структуры) по обеспечению кибербезопасности в стране стоимостью около 2,4 млрд руб.

Контракт между "Бизоном" и казахским АО "Транстелеком" был заключен в 2019 году сроком на шесть лет. Целью проекта было создание в Казахстане облачного решения, которое позволит автоматизировать "обеспечение защиты от киберугроз". Как сообщил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, остановка проекта могла быть связана с решением казахской стороны самостоятельно развивать кибербезопасность. Кроме того, рынок страны насыщен западными вендорами, а остановка сотрудничества может негативно сказаться на репутации "Бизона".

Консультант ПИР-Центра Олег Шакиров напомнил, что Казахстан сворачивает сотрудничество со Сбербанком и его структурами с начала военных действий на Украине, сообщает "Коммерсант".

Теги: Казахстан, кибербезопасность



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