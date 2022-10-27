27 Октября 2022
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Происшествия В России Москва
Фото: news.ngs.ru

Против Витаса, напавшего на чиновника Минтруда в караоке-клубе, возбуждено дело

В отношении певца Витаса, который в караоке-клубе в Москве распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Витас отпущен под подписку о невыезде.

По данным СМИ, некогда популярный певец поссорился с чиновником Минтруда, который отдыхал в заведении, после чего распылил газовый баллончик тому в лицо. Пострадавший обратился к правоохранителям и написал заявление на артиста.

Mash пишет, что Витас либо отправится на исправительные работы, либо четыре месяца просидит под административным арестом, а если баллончик признают оружием, то певец может сесть в тюрьму на два года.

Теги: витас, чиновник митруда, бар, клуб



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