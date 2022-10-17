Минэкономразвития и ЦБ не сошлись в оценке динамики ВВП на ближайшие годы

Минэкономразвития и ЦБ немного разошлись в оценке динамики ВВП на ближайшую трехлетку. При этом на основе прогноза Минэка строится бюджет Минфином. А глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что прогнозы ЦБ всегда самые точные из представляемых.

Министр экономического развития Максим Решетников, выступая на заседании комитета ГД по бюджету, заявил, что в прогнозе его ведомства учтены нарушения в цепочках поставок, текущие и предполагаемые санкции.

Вот как будут выглядеть, по мнению министерства, важнейшие параметры на ближайшее время: "Цены на российские энергоносители будут постепенно снижаться. Курс рубля: заложено ослабление валюты с 68 до 72 руб. за доллар в 2025 году. 12,4% по итогам 2022 года составит инфляция. В 2023 году – 5,5%, затем выйдет на целевой уровень в 4%. ВВП в 2022 году снизится на 2,9%, в 2023 году – 0,8% снижение составит. В 24-25 гг. – рост ВВП на 2,5% в год. Средний рост реальных зарплат составит 2,8% в 23-25 гг. Безработица – чуть более 4% на протяжении ближайших трех лет".

Зампред ЦБ Алексей Заботкин отметил, что регулятор построил три сценария: базовый, ускоренная адаптация, мировой кризис. "В базовом мы предполагаем, что санкции будут на текущем уровне, замедлится рост мировой экономики, но рецессии все же удастся избежать. Этот прогноз близок к варианту Минэкономразвития, но динамика ВВП у нас ниже, чем у Решетникова. Пика снижения ВВП достигнет в первом квартале 2023 года. Инфляция в следующем году в отдельные месяцы может быть даже меньше четырех процентов. Средняя ключевая ставка в 2023 году составит 6,5-8,5%", - рассказал Заботкин.