17 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

ЛГБТ-идеологию сейчас пытаются сделать в России государственной, - глава СПЧ

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев считает, что не все декларируемые Конституцией нормы де-факто исполняются, и это стоит принять как неизбежное.

Об этом он заявил на парламентских слушаниях законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ среди взрослых.

"Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Но ограничения у нас есть, и не только эти. Например, ограничивается информация об оружии, об изготовлении наркотиков. Это общепринятая практика. Ограничения свободы слова возможны для охраны здоровья и нравственности – это закреплено в Европейской конвенции по правам человека, правда, она была написана в 50-х годах", - заявил Фадеев.

Также Фадеев считает, что ЛГБТ-идеологию сейчас пытаются сделать в России государственной. "Надо вспомнить от 13 статье Конституции РФ. Никакая идеология не может быть государственной. ЛГБТ, гендер, радикальный феменизм, радикальный экологизм – это идеология, сформированная в европейских странах и США в нулевых годах. Это инструмент вскрытия других стран. Это оружие против тех стран, кто не согласен  линией США. В целом не вижу проблем с принятием законопроекта", - считает глава СПЧ.  

Теги: лгбт, идеология, валерий фадеев, свобода слова, цензура



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