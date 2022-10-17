Минпросвешения опровергло информацию о запрете учителям пользоваться WhatsApp

В Минпросвещения опровергли информацию о том, что родителям и учителям запретили пользоваться мессенджером WhatsApp.

В министерстве уточнили, что российским школам рекомендовали использовать федеральную государственную систему "Моя школа", среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере ИТ.

Отмечается, что содержание рекомендаций также распространяется исключительно на работу в рамках Федеральной государственной информационной системы (ФГИС), передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Минпросвещения запрещает школьным учителям использовать в образовательном процессе WhatsApp и другие иностранные сервисы. Рекомендуется переходить на отечественные – это, якобы, убережет учителей, школьников и их родителей от утечек персональной информации. По данным "Коммерсанта", рекомендуется переходить на "VK Мессенджер".