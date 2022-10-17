17 Октября 2022
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp в образовательном процессе

Минпросвещения запрещает школьным учителям использовать в образовательном процессе WhatsApp и другие иностранные сервисы. Рекомендуется переходить на отечественные – это, якобы, убережет учителей, школьников и их родителей от утечек персональной информации. По данным "Коммерсанта", рекомендуется переходить на "VK Мессенджер".

При этом в отдельных школах и даже регионах чиновники от образования действуют "на опережение", переводя на "отечественные рельсы" даже родительские чаты, которые традиционно в России ведутся в WhatsApp. Эксперты связывают это с опасениями на счет материнской компании WhatsApp – запрещенной в России, признанной российским судом экстремистской организацией фирмы Meta. Хотя в РФ заблокированы две соцсети, принадлежащие этой компании, мессенджер WhatsApp никогда не запрещался и не находился под ограничениями.

Теги: whatsapp, минпросвещения, мессенджер



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