В Екатеринбургской епархии назвали задачей государства захват народов и территорий

Некоторые представители Екатеринбургской епархии, судя по всему, считают задачей российского государства захват народов и территорий других стран. Подобное заявление сделала председатель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Алена Богданова.

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"Освоение земель - это не самое главное. Задача государства - присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ и привлечь его к себе. А задача святого человека - освятить эту землю, прийти и молиться", - сказала представитель епархии на секции руководителей воскресных школ.

По ее словам, таким образом эта земля "одухотворяется".

"Поэтому если мы помним, что царство Божие - на небесах, то мы знаем, как строить на земле в соответствии с этим", - полагает Богданова.

На высказывание отреагировал протодиакон Андрей Кураев, который недавно был извергнут из священного сана.

"Есть возможность заглянуть в головы православных педагогов... Вот этот феодализм педагоги понесут детям. Что ж, в посткрымскую эпоху это очень актуальный тезис", - написал Кураев в своем Facebook.

В Екатеринбургской епархии заявление Алены Богдановой пока никак не прокомментировали.