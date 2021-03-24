Глава Сургута назначил себе нового зама

Глава Сургута Андрей Филатов назначил своим заместителем Михаила Гуменюка. Решение вступило в силу сегодня, 24 марта. Новый замглавы будет курировать вопросы организации деятельности мэра и администрации, информационной политики, правовое управление, управление кадров и муниципальной службы, а также другие направления, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Получил предложение от главы Сургута Андрея Сергеевича Филатова. В должности советника главы города работаю с 5 марта. Успел включиться в работу, познакомиться с будущим коллективом. Задачи мне понятны, курируемые направления для меня не новые", - сказал Гуменюк.

У нового заммэра юридическое и экономическое высшие образования. Трудовую деятельность начал в 1985 г. Более 20 лет он проработал в администрации Лангепаса на различных муниципальных должностях, в том числе заместителем мэра.