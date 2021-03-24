24 Марта 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Михаил Гуменюк (2021) | Фото: Администрация Сургута

Глава Сургута назначил себе нового зама

Глава Сургута Андрей Филатов назначил своим заместителем Михаила Гуменюка. Решение вступило в силу сегодня, 24 марта. Новый замглавы будет курировать вопросы организации деятельности мэра и администрации, информационной политики, правовое управление, управление кадров и муниципальной службы, а также другие направления, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Получил предложение от главы Сургута Андрея Сергеевича Филатова. В должности советника главы города работаю с 5 марта. Успел включиться в работу, познакомиться с будущим коллективом. Задачи мне понятны, курируемые направления для меня не новые", - сказал Гуменюк.

У нового заммэра юридическое и экономическое высшие образования. Трудовую деятельность начал в 1985 г. Более 20 лет он проработал в администрации Лангепаса на различных муниципальных должностях, в том числе заместителем мэра.

Михаил Гуменюк(2021)|Фото: Администрация Сургута

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Глава Сургута назначил себе нового зама

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Теги: Андрей Филатов, Михаил Гуменюк, заммэра



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