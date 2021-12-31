Мэрия Перми с опозданием выплатила бизнесмену многомиллионный долг по контракту

Мэрия Перми с опозданием оплатила услуги, оказанные по контракту, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Пермского края.

Департамент транспорта мэрии из-за нарушения порядка получения и расходования денег краевого бюджета, выделенных на оплату городских транспортных услуг, вовремя не заплатил предпринимателю. В частности, долг за выполненные обязательства по заключенному муниципальному контракту на перевозку пассажиров городским общественным транспортом составил более 8 млн руб.

Прокурор заместителю главы Перми внёс представление, которое удовлетворено. Перевозчику возвращён весь долг.