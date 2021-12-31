В Перми "Т Плюс" оштрафована на 44,4 млн за нарушение закона о защите конкуренции

Компания "Т Плюс" оштрафована на десятки миллионов рублей за нарушение закона о защите конкуренции, сообщили Накануне.RU в пермском краевом управлении ФАС.

Арбитражный суд Уральского округа признал законными решение и предписание Пермского УФАС России в отношении "Т Плюс". Антимонопольное ведомство уличило компанию в дискриминации потребителей при заключении договоров теплоснабжения и выдало компании предписание о необходимости прекратить злоупотреблять доминирующим положением.

Организация обжаловала вердикт в различных инстанциях, однако все они признали решение и предписание управления законными и обоснованными, а также согласились с требованием антимонопольного органа назначить ПАО "Т Плюс" оборотный штраф в 44,4 млн. руб.