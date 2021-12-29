Россия может отказаться от выдачи новых лицензий на добычу угля в шахтах

29 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Шахта Листвяжная в Кузбассе (2021) | Фото: Максим Киселев / ТАСС

Россия может отказаться от выдачи новых лицензий на добычу угля в шахтах

Россия должна отказаться от выдачи новых лицензий для шахтной добычи угля, считает вице-премьер России Александр Новак, курирующий энергетику.
Читайте также:

"Необходимо проводить политику, направленную на то, чтобы особо опасных шахт (глубоких шахт с высоким содержанием метана) становилось меньше. Механизм реализации такой политики - запрет на выдачу новых лицензий на пользование недрами для шахтной добычи угля", - заявил Новак в интервью РБК.

Вице-премьер отметил, что опасность угольных шахт выше даже среди промышленных объектов повышенной опасности.

При этом за последние годы количество особо опасных шахт сократилось более чем вдвое – с 52 до 23, количество более безопасных угольных разрезов, где добыча ведется открытым способом, наоборот, растет.

Закрывать оставшиеся опасные шахты планируется по мере истечения их действующих лицензий.

Напомним, при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в ноябре этого года погиб 51 человек – 46 горняков и пять спасателей. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.

Теги: шахта, лицензия, добыча угля, угольный разрез, александр новак



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 9725

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети