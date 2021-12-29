Россия может отказаться от выдачи новых лицензий на добычу угля в шахтах

Россия должна отказаться от выдачи новых лицензий для шахтной добычи угля, считает вице-премьер России Александр Новак, курирующий энергетику.

"Необходимо проводить политику, направленную на то, чтобы особо опасных шахт (глубоких шахт с высоким содержанием метана) становилось меньше. Механизм реализации такой политики - запрет на выдачу новых лицензий на пользование недрами для шахтной добычи угля", - заявил Новак в интервью РБК.

Вице-премьер отметил, что опасность угольных шахт выше даже среди промышленных объектов повышенной опасности.

При этом за последние годы количество особо опасных шахт сократилось более чем вдвое – с 52 до 23, количество более безопасных угольных разрезов, где добыча ведется открытым способом, наоборот, растет.

Закрывать оставшиеся опасные шахты планируется по мере истечения их действующих лицензий.

Напомним, при аварии на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в ноябре этого года погиб 51 человек – 46 горняков и пять спасателей. После этого произошло еще несколько инцидентов на шахтах региона, которые обнажили проблему систематических нарушений безопасности.