14 Декабря 2021
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Политика В России
Прямая линия, Александр Новак (2018) | Фото: Россия 24

Новак: До сих пор не исполнены поручения президента в угольной отрасли

В угольно отрасли России все еще остаётся ряд острых нерешённых вопросов, в том числе по которым ранее давались поручения, но они все еще не исполнены.

Как сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению "Энергетика", в отрасли все еще остаётся ряд острых нерешённых вопросов, в том числе, по которым ранее давались поручения главы государства, но они все еще не исполнены.

Речь идет о совершенствовании системы оплаты труда, соблюдении обеспечения норматива "70 на 30" в фонде оплаты труда, чтобы не создавать стимулы для пренебрежения вопросами безопасности. Также Новак отметил, что не до конца решены вопросы создания ликвидационных фондов, не завершено строительство Национального аэромобильного спасательного учебно-тренировочного центра подготовки горноспасателей и шахтёров.

Вице-премьер отметил необходимость поручить Минпромторгу проверить качественные характеристики горноспасателей, применяющихся в чрезвычайных ситуациях, говорится на сайте правительства РФ.

Как сообщалось, горноспасатели завершили поисковые работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщили в МЧС. Тела всех погибших эвакуированы на поверхность.

Напомним, всего при взрыве и последовавших поисково-спасательных работах погибли 46 шахтеров и 5 спасателей.

Теги: Новак, шахты, уголь



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