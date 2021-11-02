Иностранцы массово аннулируют туры в Россию из-за отсутствия QR-кодов

Иностранные туроператоры и клиенты массово аннулируют или переносят туры в Россию с заездами на ближайшие даты, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Причиной отмены туров называется введенный до 7 ноября "локдаун" и непонимание того, что будет происходить в стране после этой даты.

Эксперты отмечают, что в России не действует QR-код, полученный за иностранную прививку, поэтому у гостей могут быть проблемы даже просто с заселением в отель.

Туроператоры заявляют, что крайне необходим протокол действий и регламент, каким образом иностранцы смогут заселяться в гостиницы, посещать рестораны (при их открытии) и другие объекты. В первую очередь это необходимо для сезона новогодних праздников.

Между тем, как сообщалось, россияне не аннулируют туристические путевки по стране в связи с введением новых ограничений на фоне роста количества заболевших коронавирусом в ряде регионов.

В Ассоциации туроператоров России заявили, что туристы, которые хотят путешествовать, в первую очередь вакцинировались, так как в таком случае по возвращении не требуется сдавать ПЦР-тесты.