20 Октября 2021
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Общество В России
турист чемодан (2016) | Фото: vk.com

АТОР: россияне не отказываются от путевок из-за новых ограничений

Россияне не аннулируют туристические путевки по стране в связи с введением новых ограничений на фоне роста количества заболевших коронавирусом в ряде регионов.

Как сообщил в эфире телеканала "Москва-24" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин, очень сложно получить актуальную информацию в условиях, когда ограничения меняются каждый день. "Аннуляции туров [по России] нет", — отметил он.

По его словам, туристы, которые хотят путешествовать, в первую очередь вакцинировались, так как в таком случае по возвращении не требуется сдавать ПЦР-тесты.

Тем временем, столичные власти вводят новые антиковидные ограничения и требования. О них сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь предприятия, которые обязаны вакцинировать определенный процент сотрудников, получают новую минимальную отметку – не менее 80% работников. Первую дозу сотрудники должны получить до 1 декабря, вторую – до 1 января.

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АТОР: россияне не отказываются от путевок из-за новых ограничений

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Теги: АТОР, туризм



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