Новая Госдума выбрала 11 вице-спикеров

В Госдуме VIII созыва будет 11 вице-спикеров, в том числе два первых заместителя председателя палаты. Решение было принято на первом пленарном заседании Госдумы нового созыва.

Спикером был переизбран Вячеслав Володин ("Единая Россия"). Два первых зама – Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).

Вице-спикерами от фракции парламентского большинства стали Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол. От "Справедливой России - За правду" - Александр Бабаков, от ЛДПР - Борис Чернышов, от фракции "Новые люди" - Владислав Даванков.