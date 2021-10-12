12 Октября 2021
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Политика В России Москва
Государственная дума, Госдума (2019) | Фото: duma.gov.ru

Новая Госдума выбрала 11 вице-спикеров

В Госдуме VIII созыва будет 11 вице-спикеров, в том числе два первых заместителя председателя палаты. Решение было принято на первом пленарном заседании Госдумы нового созыва.

Спикером был переизбран Вячеслав Володин ("Единая Россия"). Два первых зама – Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (КПРФ).

Вице-спикерами от фракции парламентского большинства стали Алексей Гордеев, Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Сергей Неверов, Шолбан Кара-Оол. От "Справедливой России - За правду" - Александр Бабаков, от ЛДПР - Борис Чернышов, от фракции "Новые люди" - Владислав Даванков.

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Новая Госдума выбрала 11 вице-спикеров

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Теги: госдума, спикер, заместители председателя, вячеслав володин, александр жуков, иван мельников



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