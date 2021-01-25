25 Января 2021
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Политика Уральский ФО
Александр Высокинский (2021) | Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Самая многочисленная фракция Заксобрания желает назначения Высокинского вице – губернатором

Депутаты Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» выступили за утверждение бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в должности вице – губернатора области. Об итогах встречи Накануне.RU рассказали в пресс – службе Заксобрания.

Как подчеркнула Людмила Бабушкина, в ходе предварительных встреч с фракциями Александр Высокинский ответил на вопросы депутатов, обсудил дальнейшее взаимодействие с ними, представил свое видение работы в должности первого заместителя губернатора Свердловской области.

"В повестке внеочередного заседания Законодательного Собрания 26 января первым вопросом – «О даче согласия на назначение на должность первого заместителя Губернатора Свердловской области». Фракции накануне заседания изъявили желание встретиться с кандидатом, предложенным на эту должность, Александром Геннадьевичем Высокинским и задать ему вопросы. Это были конструктивные вопросы, нацеленные на перспективу. Коллеги-депутаты также обсуждали и то, что сделал Александр Геннадьевич на посту главы Екатеринбурга, по достоинству оценили эту работу", - подчеркнула Людмила Бабушкина.

Александр Высокинский, Законодательное собрание Свердловской области(2021)|Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Александр Высокинский в ходе встреч с депутатами поблагодарил парламентариев за конструктивный диалог и сотрудничество.

"Мы с депутатами обсуждали проекты на будущее, мы смотрели, что из существующих наработок можно использовать как базу для дальнейшего развития. Вместе обсудили, как перевести отраслевые планы в территориальные, потому что люди живут в конкретных территориях и заинтересованы в их развитии. Коллегам из областного Законодательного Собрания и его председателю – Людмиле Валентиновне Бабушкиной – я благодарен за оказанную мне поддержку", - отметил Александр Высокинский.

Уже завтра в Законодательном Собрании Свердловской области состоится голосование за утверждение Высокинского в новой должности заместителя главы региона.

 

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Самая многочисленная фракция Заксобрания желает назначения Высокинского вице – губернатором

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Теги: Александр Высокинский, вице - губернатор, Екатеринбург



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