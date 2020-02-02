"Ветераны-поисковики оценили высоко". В Екатеринбурге прошли жаркие дискуссии о гибели группы Дятлова

В Екатеринбурге прошла конференция "Фонда памяти группы Дятлова". Ее участники обсудили обстоятельства смерти туристов, а также юридическую часть возбуждения уголовного дела по факту смерти студентов УПИ, передает корреспондент Накануне.RU.

Встреча прошла в Уральском государственном архитектурном университете 1 февраля. Участник собрания, писатель и исследователь из Тюмени Олег Архипов, много лет на основе документов изучающий обстоятельства смерти туристов, рассказал Накануне.RU, что выступил с докладом о том, что только в рамках возбужденного уголовного дела можно выяснить причину случившейся в 1959 г. трагедии.

"Пришло достаточно много людей. Первым докладчиком был глава фонда Юрий Кунцевич, он сделал общее вводное сообщение о сделанном за год. Вторым вступал я. Говорил о том, что мы собираемся делать в части борьбы за возбуждение уголовного дела. После доклад сделал ветеран-поисковик Сергей Согрин, дополнивший мой рассказ. Недавно он издал книгу воспоминаний. После нас были еще докладчики. Московский адвокат Евгений Черноусов – наш юрилический "мотор", он нас сопровождает в этой части. Подошло время. Прокуратура Свердловской области сделала перыве шаги, надо, чтобы эстафету принял Следственный комитет, только он может возбудить дело", - сказал Архипов.

Из ветеранов-поисковиков были также Владислав Краелин, Валентин Якименко.

Глава "Фонда памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич рассказал Накануне.RU, что на кооференцию собрались более 100 участников из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Казани и других городов.

"Все прошло на хорошем организационном уровне. В частности, конференция понравилась Сергею Согрину. Не было советского "одобрям-с". Обсуждение было конструктивным: например, как только исследователь Евгений Буянов начал высказыавть свою версию, его "захлопали", я еле-еле отобрал микрофон у него. Отказ, который я получил в УрФУ на проведение конференции, объясняю сменой местного руководства. Пришла молодая команда, для которых важно получить деньги за аренду, а не провести мероприятие, которое носило бы воспитательный характер. В архитектурной академии нас с радостью приняли бесплатно. Дали большое помещение", - сказал Кунцевич.

Он особо отметил, что вскоре будут поданы обращения к руоководству Генеральной прокураутры и Следственного комитета.

"Новый Генеральный прокурор – бывший заместитель главы СК Александра Бастрыкина, это может сыграть роль", - сказал Кунцевич.

Добавим, сегодня, в годовщину смерти туристов, их друзья и родственники соберутся на Михайловском кладбище, чтобы почтить память погибших.