Синод УПЦ: Варфоломей нам не указ

Священный Синод УПЦ вынес решение по поводу заявления экуменического патриарха Варфоломея, что он лишь "временно терпит" митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

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Синод отметил, что так как митрополит Онуфрий никогда не находился в юрисдикции Фанара, то его решения не имеют никаких канонических оснований. Предстоятель УПЦ никаким законным церковным судом не отстранялся от управления Киевской Митрополией УПЦ и поэтому нет никаких оснований говорить о том, что он утратил свои полномочия как канонически избранный и интронизированный предстоятель.

Действия Варфоломея квалифицированы как попытки диктовать свою волю другим поместным церквям, которые не соответствует православному вероучению, а его амбиции, антицерковные действия и их последствия требуют принципиальной оценки на всеправославном уровне.

Напомним, в 2018 году Варфоломей объявил Украину своей канонической территорией, нарушив правила Вселенских соборов, гласящие, что любые спорные вопросы территориальной принадлежности решаются в 30-летний срок, после которого никакие претензии не принимаются. Киевская же митрополия была передана РПЦ еще в конце XVII века, и с тех пор это никем в православном мире не оспаривалось.

Интересно, что вчера посол США в Греции Джеффри Пайет заявил, что поддержка Фанара – это вопрос национальной безопасности США. И раз Фанар объединил раскольников в "единую церковь", то Россия должна это признать как "выбор украинцев".

Таким образом, США признали, что руководят действиями Фанара.