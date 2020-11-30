30 Ноября 2020
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Политика За рубежом
Джордж Сорос (2016) | Фото: mediaspy.ru

Орбан: Сорос стремится сделать Европу континентом мигрантов

Сеть, управляемая миллиардером Джорджем Соросом, угрожает странам Европы и стремится подчинить их глобальной элите. Об этом написал статью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на статью Сороса "Европа должна противостоять Венгрии и Польше".
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Как сообщало Накануне.RU, Польша и Венгрия выступили против проекта бюджета ЕС, в котором предусмотрены финансовые санкции за несоблюдение странами-членами "верховенства права", под которым понимается продвижение содомии, абортов и ряд других требований. Также они заявили, что давление на них Брюсселя грозит распадом Европы.

Обран отметил, что вынужден вести заочные дебаты с "экономическим преступником" Соросом, который "дал открытые команды лидерам ЕС... сурово наказать те государства-члены, которые не хотят стать частью объединяющейся Европейской империи под знаменем глобального "открытого общества".

Основой европейской цивилизации является модель семьи, основанная иудео-христианских традициях, отмечает Орбан. Но сеть Сороса стремится "сделать Европу континентом иммигрантов" и упразднить национальные государства, передав управление в руки глобальных структур.

"На зарплате Джорджа Сороса находится длинный список политиков, журналистов, судей, чиновников и политических агитаторов, маскирующихся под членов организаций гражданского общества", - считает Обран.

Венгерский премьер указывает на различие в мировоззрении: Сорос считает, что свобода может служить только "самореализации", а Орбан - чтобы служить своей стране и защищать свои семьи.

"Исход битвы за и против новой брюссельской империи еще неясен. Многие национальные государства продолжают сопротивляться. Если мы хотим сохранить нашу свободу, Европа не должна поддаваться сети Сороса", - заключил Орбан.

Недавно Сорос заявил, что коронавирус - отличный повод, чтобы уничтожить семью.

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Орбан: Сорос стремится сделать Европу континентом мигрантов

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Теги: Европа, Венгрия, Виктор Орбан, Джордж Сорос



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