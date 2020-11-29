Польша и Венгрия готовы к выходу из ЕС?

Польша и Венгрия не уступают давлению ЕС и даже намекают на возможность его распада. Так они отреагировали на попытки Брюсселя заставить их подчиниться требованиям еврочиновников.

Как сообщало Накануне.RU, эти страны выступили против проекта бюджета ЕС, в котором предусмотрены финансовые санкции за несоблюдение странами-членами "верховенства права", под которым понимается продвижение содомии и ряд других требований. Они заявили, что отчет Еврокомиссии основан на идеологии, а не на законе.

Венгерский премьер Виктор Орбан и его польский коллега Матеуш Моравецкий заявили, что готовы заблокировать принятие бюджета, если давление на них будет продолжено. Одним из требований Брюсселя является также требование принимать мигрантов.

"Нас шантажируют, потому что мы не принимаем мигрантов", - сказал венгерский госсекретарь Золтан Ковач.

С ним согласен и Орбан, который отказывается рисковать будущим Венгрии ради указаний из Брюсселя.

Против Венгрии и Польша выступил известный миллиардер Джордж Сорос, ведущий открытую войну против семьи, которую недавно снова призвал уничтожить. Венгерский еврей по происхождению, он написал статью, в которой обвинил власти двух стран в политической коррупции. В ответ Орбан заявил, что трудно найти более коррумпированного человека в мировой политике, чем Сорос, который подкупает многих политиков и чиновников.

"С помощью Сороса они [еврочиновники] хотят создать механизмы, которые могли бы заставить Венгрию снести ограждение или впустить мигрантов. Венгрия отвергает такие требования", - сказал он.

Еще одной причиной для давления ЕС является то, что Венгрия собирается закупить российскую вакцину от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что Будапешт был бы рад, если бы в стране удалось наладить производство российской вакцины, но на это потребуется время. Поэтому возможно, что придется сосредоточиться на закупках. Однако в стране действует сильное европейское лобби, выступающее против российской вакцины.

Моравецкий отметил, что давление ЕС "угрожает распадом Европы".

Согласно последнему опросу, 81% поляков не хотят выхода из ЕС, но 44% против диктата Брюсселя под предлогом "несоблюдения верховенства права".