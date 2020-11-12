12 Ноября 2020
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Госдуму внесут поправку, позволяющую переносить начало учебного года на 1 октября

В Госдуму сегодня будет внесен законопроект, который может предоставить регионам право переносить начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. По задумке автора – зампреда комитета ГД по образованию и науке Максима Зайцева (ЛДПР) – такой перенос станет добровольным экспериментом.

Депутат указывает , что начало учебного года может переноситься в случае, если обучение ведется в очно-заочной форме - не более чем на один месяц, а в заочной форме - не более чем на три месяца. Перенос в школах при очной форме обучения не предусмотрен.

Эксперимент предлагается провести до 31 августа 2023 года, после его окончания Минпросвещения России совместно с Минобрнауки и Рособрнадзором оценят результаты эксперимента и представят соответствующий доклад с предложениями в правительство РФ, передает ТАСС.

Напомним, Минпросвещения пока не вводит всеобщее удаленное обучение, несмотря на вторую волну эпидемии. Впрочем, в отдельных регионах  (например, в Москве) большая часть школьников уже вновь переведена на удаленку. Накануне Минобрнауки перевело все вузы Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение, регионам оставили выбор, но рекомендовали последовать примеру столиц.

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В Госдуму внесут поправку, позволяющую переносить начало учебного года на 1 октября

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Теги: госдума, начало учебного года, дистанционное обучение, удаленка



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