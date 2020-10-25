Турция купила российских лоббистов, чтобы продвигать свои идеи по Нагорному Карабаху

В России есть люди, называющие себя «политологами» и «журналистами», и они активно продвигают нужную им идеологию. Они ведут подрывную деятельность на информационном поле РФ. Возобновившийся конфликт на территории Нагорного Карабаха выявил тех, кто открыто продвигает протурецкие идеи.

Во время любого конфликта появляются профессиональные пропагандисты, обслуживающие ту или иную сторону за большие деньги. Турция заинтересована в продвижении своих интересов в Нагорном Карабахе. Для этого Анкара приобщила широкий пул российских экспертов. Их задача – оправдывать турецкую экспансию в Арцахе и умалять роль России в качестве миротворца.

Для этого «эксперты» используют определенные тезисы. Внимательно их изучив, становится понятно, что они позаимствованы у турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Например, востоковед Кирилл Семенов, приписывающий себя к несуществующему Центру исследований Института инновационного развития, давно ведет протурецкую пропаганду на просторах Рунета. О том, что Семенов ставленник Турции , стало ясно после серии лживых публикаций по Сирии.

Сейчас задача Семенова – принизить роль России в Закавказье и продвинуть протурецкие тезисы. Он пытается внушить, что в карабахском конфликте на стороне Армении участвуют группировки, которые в Турции признаны террористическими. Свои слова он не подкрепляет какими-либо доказательствами, считая, что все должны поверить ему на слово. Перед Семеновым стоит задача принизить роль Организации Договора о коллективной безопасности.

Другой протурецкий эксперт привык называть себя «государственником». Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко неожиданно занял проазербайджанскую позицию. При каждом удобном случае он активно критикует Армению.

Еще один яркий пример «оборотня-государственника» - Максим Шевченко. Его все знают, как приверженца коммунистических взглядов. Шевченко называет себя интернационалистом, но во время карабахского конфликта неожиданно стал поддерживать Турцию. По некоторым данным, сейчас Шевченко находится в Стамбуле. Как и остальные пропагандисты, он продвигает в Сети мнение турецкого президента. Пытаясь внушить, что у России нет адекватного предложения по конфликту в Нагорном Карабахе, поэтому Азербайджан решает его силовым способом.

Заявления российских высокопоставленных лиц вызывают у Шевченко приступы ярости. Например, слова главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о боевиках из Сирии, воюющих на стороне Азербайджана, Шевченко назвал ложью.

На факты лоббирования турецких интересов в Сети указывали многие политики. По некоторым данным, за продвижение нужной информации пропагандисты получают деньги из Азербайджана и Турции.

В своем Telegram-канале член Общественной палаты РФ Мария Бутина напомнила таким, как Шевченко, что Россия выступает посредником в мирном решении конфликта. Наша страна не стремится к его эскалации, а соблюдает нейтралитет и призывает остановить войну мирным путем.