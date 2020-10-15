15 Октября 2020
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Общество В России Москва
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В России рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии – 286 за сутки

За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 392 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

  Москва - 3942

  Санкт-Петербург - 638

  Московская область - 439

  Ростовская область - 281

  Нижегородская область - 281

  Воронежская область - 217

  Свердловская область - 213

  Красноярский край - 204

  Ханты-Мансийский АО - 195

  Архангельская область - 193

  Иркутская область - 183

  Алтайский край - 178

  Кемеровская область - 177

  Забайкальский край - 177

  Ульяновская область - 174

  Томская область - 170

  Волгоградская область - 167

  Оренбургская область - 167

  Ставропольский край - 163

  Республика Крым - 163

  Ямало-Ненецкий АО - 162

  Омская область - 158

  Мурманская область - 157

  Республика Коми - 156

  Саратовская область - 152

  Пензенская область - 150

  Самарская область - 134

  Тюменская область - 133

  Республика Саха (Якутия) - 130

  Новосибирская область - 127

  Удмуртская Республика - 126

  Хабаровский край - 120

  Орловская область - 114

  Пермский край - 111

  Республика Бурятия - 107

  Краснодарский край - 106

  Тверская область - 104

  Республика Алтай - 102

  Приморский край - 101

  Кировская область - 100

  Ленинградская область - 99

  Челябинская область - 97

  Белгородская область - 94

  Брянская область - 94

  Ярославская область - 94

  Калужская область - 90

  Рязанская область - 90

  Ивановская область - 88

  Курская область - 85

  Республика Дагестан - 84

  Кабардино-Балкарская Республика - 82

  Республика Карелия - 80

  Республика Калмыкия - 80

  Карачаево-Черкесская Республика - 80

  Вологодская область - 79

  Владимирская область - 78

  Калининградская область - 78

  Костромская область - 77

  Сахалинская область - 75

  Астраханская область - 70

  Тульская область - 69

  Республика Башкортостан - 69

  Курганская область - 68

  Республика Хакасия - 68

  Тамбовская область - 67

  Смоленская область - 66

  Республика Мордовия - 66

  Липецкая область - 64

  Новгородская область - 64

  Псковская область - 64

  Амурская область - 62

  Республика Адыгея - 51

  Республика Ингушетия - 48

  Магаданская область - 47

  Республика Тыва - 42

  Камчатский край - 42

  Республика Северная Осетия - 40

  Чувашская Республика - 40

  Республика Марий Эл - 39

  Республика Татарстан - 38

  Севастополь - 35

  Еврейская АО - 29

  Чеченская Республика - 6

  Ненецкий АО - 2

  Чукотский АО - 2

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В России рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии – 286 за сутки

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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