В России рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии – 286 за сутки
За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 24,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 286 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 392 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 354 163 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 23 491 летальный исход, выздоровели 1 048 097 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 3942
Санкт-Петербург - 638
Московская область - 439
Ростовская область - 281
Нижегородская область - 281
Воронежская область - 217
Свердловская область - 213
Красноярский край - 204
Ханты-Мансийский АО - 195
Архангельская область - 193
Иркутская область - 183
Алтайский край - 178
Кемеровская область - 177
Забайкальский край - 177
Ульяновская область - 174
Томская область - 170
Волгоградская область - 167
Оренбургская область - 167
Ставропольский край - 163
Республика Крым - 163
Ямало-Ненецкий АО - 162
Омская область - 158
Мурманская область - 157
Республика Коми - 156
Саратовская область - 152
Пензенская область - 150
Самарская область - 134
Тюменская область - 133
Республика Саха (Якутия) - 130
Новосибирская область - 127
Удмуртская Республика - 126
Хабаровский край - 120
Орловская область - 114
Пермский край - 111
Республика Бурятия - 107
Краснодарский край - 106
Тверская область - 104
Республика Алтай - 102
Приморский край - 101
Кировская область - 100
Ленинградская область - 99
Челябинская область - 97
Белгородская область - 94
Брянская область - 94
Ярославская область - 94
Калужская область - 90
Рязанская область - 90
Ивановская область - 88
Курская область - 85
Республика Дагестан - 84
Кабардино-Балкарская Республика - 82
Республика Карелия - 80
Республика Калмыкия - 80
Карачаево-Черкесская Республика - 80
Вологодская область - 79
Владимирская область - 78
Калининградская область - 78
Костромская область - 77
Сахалинская область - 75
Астраханская область - 70
Тульская область - 69
Республика Башкортостан - 69
Курганская область - 68
Республика Хакасия - 68
Тамбовская область - 67
Смоленская область - 66
Республика Мордовия - 66
Липецкая область - 64
Новгородская область - 64
Псковская область - 64
Амурская область - 62
Республика Адыгея - 51
Республика Ингушетия - 48
Магаданская область - 47
Республика Тыва - 42
Камчатский край - 42
Республика Северная Осетия - 40
Чувашская Республика - 40
Республика Марий Эл - 39
Республика Татарстан - 38
Севастополь - 35
Еврейская АО - 29
Чеченская Республика - 6
Ненецкий АО - 2
Чукотский АО - 2