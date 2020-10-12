12 Октября 2020
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Общество В России Москва
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Идея Собянина об "удаленке" столкнулась с техническим сбоем

В Москве сервис по сбору данных от работодателей о сотрудниках, которые перешли на дистанционную работу, подвергся высокой нагрузке.

В понедельник, 12 октября, пользователи соцсетей начали жаловаться, что не могут передать сведения о переведенных на "удаленку" сотрудниках.

У отдельных пользователей могут возникнуть сбои при попытке переслать данные, подтвердили в департаменте информационных технологий.

Там пообещали учитывать данную ситуацию при проверке того, как столичные компании выполняют требования указа мэра, передает "Интерфакс".

Напомним, с сегодняшнего дня для бизнеса в Москве начнут действовать ограничения: не менее 30% сотрудников должны быть отправлены на удаленный режим работы, а работодатель обязан раз в неделю сообщать в мэрию номер мобильного телефона "удаленных" сотрудников, регистрационный номер автомобиля, данные льготных проездных билетов и т.п. Предприниматели отмечают, что эти ограничения будут иметь тяжелые последствия.

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Идея Собянина об "удаленке" столкнулась с техническим сбоем

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Теги: удаленка, москва, сергей собянин



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