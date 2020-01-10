23 Июля 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Пожар (2015) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени после запуска салюта вспыхнула многоэтажка

Сегодня вечером в Тюмени в многоэтажном жилом доме по адресу ул. Логунова 20 произошел пожар. Загорелся балкон на девятом этаже, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС,информация о пожаре спасателям поступила у 21.06. Были эвакуированы 50 человек. В 21.44 пожар удалось локализовать. На месте происшествия работали семь единиц техники и 24 человека личного состава. Полностью ликвидировать огонь удалось в 22.53.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара в настоящий момент выясняют дознаватели, однако, по словам очевидцев, за две минуты до начала пожара рядом с домом запускали салют.

Логунова 20, пожар(2020)|Фото: vk.com/incident_tmn

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В Тюмени после запуска салюта вспыхнула многоэтажка

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Теги: Логунова 20, пожар, огонь, салют, пожарные



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