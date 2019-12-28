В Самаре геям, проституткам и наркоманам снова можно сдавать кровь

После того, как инструкция самарской службы переливания крови получила широкий общественный резонанс, пункт про "пожизненное противопоказание" на сдачу крови проститутками, гомосексуалистами и наркоманами исчезло с сайта клиники. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Напомним, накануне СМИ сообщили об инструкции станции переливания крови в Самаре, где пожизненно запрещалось быть донорам людям из группы риска по ВИЧ: проституткам, гомосексуалистам, наркоманам.

Позже региональное министерство здравоохранения заверило, что официального запрета быть донорами для гомосексуалистов нет. В "Службе крови" пояснили, что вышеуказанные группы уязвимы для ВИЧ, поэтому "медики просто не хотят рисковать и тратить время", делая дорогую процедуру тем, кто может быть потенциально болен.