14 Октября 2020
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донор (2013) | Фото:

В Самаре геям, проституткам и наркоманам снова можно сдавать кровь

После того, как инструкция самарской службы переливания крови получила широкий общественный резонанс, пункт про "пожизненное противопоказание" на сдачу крови проститутками, гомосексуалистами и наркоманами исчезло с сайта клиники. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Напомним, накануне СМИ сообщили об инструкции станции переливания крови в Самаре, где пожизненно запрещалось быть донорам людям из группы риска по ВИЧ: проституткам, гомосексуалистам, наркоманам.

Позже региональное министерство здравоохранения заверило, что официального запрета быть донорами для гомосексуалистов нет. В "Службе крови" пояснили, что вышеуказанные группы уязвимы для ВИЧ, поэтому "медики просто не хотят рисковать и тратить время", делая дорогую процедуру тем, кто может быть потенциально болен.

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В Самаре геям, проституткам и наркоманам снова можно сдавать кровь

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Теги: переливание крови, служба крови, наркоманы, группа риска, проститутки, вич, спид, гомосексуалисты



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.12.2019 14:14 Мск В Самарской области запретили сдавать кровь геям, наркоманам и проституткам

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