13 Октября 2020
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донор (2013) | Фото:

В Самарской области запретили сдавать кровь геям, наркоманам и проституткам

В Самарской области региональная станция переливания крови запретила пожизненно быть донором гомосексуалистам, наркоманам и проституткам – эти категории отнесены к группе риска.

Станция ссылается на приказ Минздрава, пишет издание "Другой город". Информация размещена в разделе "противопоказания": "Абсолютное ограничение от сдачи крови, если у вас: инфекционные заболевания (СПИД, носительство ВИЧ-инфекции) и лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)".

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В Самарской области запретили сдавать кровь геям, наркоманам и проституткам

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Теги: донор, переливание крови, группа риска



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Развитие сюжета:

Ранее 28.12.2019 10:45 Мск В Самаре геям, проституткам и наркоманам снова можно сдавать кровь

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