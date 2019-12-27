В Самарской области запретили сдавать кровь геям, наркоманам и проституткам

В Самарской области региональная станция переливания крови запретила пожизненно быть донором гомосексуалистам, наркоманам и проституткам – эти категории отнесены к группе риска.

Станция ссылается на приказ Минздрава, пишет издание "Другой город". Информация размещена в разделе "противопоказания": "Абсолютное ограничение от сдачи крови, если у вас: инфекционные заболевания (СПИД, носительство ВИЧ-инфекции) и лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)".