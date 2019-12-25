11 Октября 2020
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коллаж, турция, ливия, боевики, оружие (2019) | Фото: ФБА «Экономика сегодня»

Эрдоган отвлекает прессу заявлениями о ЧВК «Вагнера», а сам отсылает в Ливию ЧВК SADAT

Глава Турции Реджеп Эрдоган в который раз говорит с прессой о присутствии ЧВК «Вагнера» на территории Ливии, тем самым отвлекая внимание от базирующейся там турецкой ЧВК.

Ранее Эрдоган говорил о том, что почти две тысячи бойцов ЧВК «Вагнера» якобы присутствуют в Ливии. При этом есть данные, что на территории страны также находятся боевики из Сирии, а также турецкая ЧВК SADAT.

реджеп эрдоган, президент турции(2019)|Фото:Global look press, via www.imago-images.de

Ранее ФАН (Федеральное агентство новостей) опубликовало расследование на тему турецкого вмешательства в Ливию. Корреспонденты предоставили доказательства присутствия на территории страны ЧВК SADAT, созданной советником Эрдогана почти 8 лет назад. По информации агентства, военная структура непосредственно контактирует с турецкой разведкой в Сирии, а также выполняет разноплановые задачи.

Наемники турецкой ЧВК были переброшены на территорию Ливии вместе с боевиками из сирийского Идлиба. ФАН заявило, что они готовы к бою на случай эвакуации главы т.н. ПНС Файеза Сарраджа и других тесно связанных с террористами членов триполийского «правительства».

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Эрдоган отвлекает прессу заявлениями о ЧВК «Вагнера», а сам отсылает в Ливию ЧВК SADAT

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Теги: эрдоган, фвк вагнер, ливия, вчк турции, ЧВК SADAT



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