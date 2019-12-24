Глава ОСК назвал сроки строительства необходимых "Северному потоку-2" судов

У России нет судов-трубоукладчиков, которые могут завершить строительство "Северного потока-2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

В эфире "России 24" он заявил, что для проектировки трубоукладчика для газопровода в России потребуется до двух лет, для постройки – три-четыре года.

"К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся", - сказал Рахманов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные американским парламентом в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Из-за них, напомним, накануне остановилась прокладка газопровода в Балтийском море – эту работу выполняла швейцарская компания Allseas.

Ранее корабли Allseas вышли из района работ по укладке газопровода. А несколько дней назад стало известно, что американские сенаторы Рон Джонсон и Тед Круз пытаются оказать давление на компанию.