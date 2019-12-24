Эксперты рассказали, что будет с "Северным потоком-2" из-за санкций

Эксперты рассказали о судьбе газопровода "Северный поток-2" после введения ограничительных мер со стороны США.

По их мнению, ввод объекта в строй может затянуться на срок до шести месяцев. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сообщил, что если бы швейцарская компания Allseas продолжила прокладку трубы, морской участок "Северного потока-2" был бы завершен уже к концу января.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов считает, что задержка может составить от трех до четырех месяцев. По его словам, вместо швейцарской компании можно привлечь азиатских подрядчиков или задействовать собственное трубоукладочное судно "Академик Черский", сообщают "Известия".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные американским парламентом в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Из-за них, напомним, накануне остановилась прокладка газопровода в Балтийском море – эту работу выполняла швейцарская компания Allseas.

Ранее корабли Allseas вышли из района работ по укладке газопровода. А несколько дней назад стало известно, что американские сенаторы Рон Джонсон и Тед Круз пытаются оказать давление на компанию. "У вас есть выбор – немедленно прекратить строительство или совершить глупую попытку завершить строительство трубопровода, рискуя навсегда вывести вашу компанию из бизнеса", - написали политики директору Allseas Эдварду Хеереме.