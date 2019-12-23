Челябинский облсуд направил на новое рассмотрение уголовное дело экс-директора МУП "Горэкоцентр"

Челябинский областной суд направил уголовное дело в отношении бывшего директора МУП "Горэкоцентр" Игоря Галичина, обвиняемого в халатности, на новое рассмотрение в ином составе суда.

Напомним, 7 ноября Советский районный суд удовлетворил ходатайство стороны защиты о возвращении уголовного дела прокурору в связи с наличием существенных нарушений. В частности, отмечалось, что обвинение не конкретизировано и нарушены его права на защиту. Прокуратура обжаловала это решение.

Челябинский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокурора об отмене постановления районного суда.

"Суд апелляционной инстанции отменил постановление районного суда и направил уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Игорь Галичин обвиняется в халатности, повлекшей в 2018 году наступления в Челябинске мусорного коллапса.

Напомним, в сентябре прошлого года после закрытия городской свалки в Челябинске часть подрядчиков заявили, что тариф на вывоз очень низкий, и отказались возить отходы на загородные полигоны. В городе был экстренно введен режим повышенной опасности в связи с ситуацией по скоплению мусора во дворах домов. Игорь Галичин был уволен с должности руководителя МУПа. Ему было предъявлено обвинение в растрате, незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.