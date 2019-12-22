08 Октября 2020
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Наука и техника За рубежом
спуск пилотируемого корабля Starliner испытания (2019) | Фото:NASA

Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Starliner завершил свой первый испытательный полет в беспилотном режиме - космический корабль совершил посадку на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

Как сообщается на сайте НАСА, где велась прямая трансляции, корабль находился на орбите 48 часов. Внутри находился манекен Роузи.

Это первая наземная посадка американского спускаемого аппарата. Все предшественники Starliner совершали посадку на воду, сообщается в Twitter NASA.

Запуск состоялся 20 декабря на мысе Канаверал во Флориде. На расчетную суборбитальную траекторию Starliner вывела ракета Atlas-5.

Была запланирована стыковка корабля с МКС, однако осуществить ее не удалось - помешала ошибка в расчете времени выхода Starliner на штатную орбиту.

В ноябре космическое подразделение американской корпорации Boeing и NASA провели испытание системы аварийной посадки строящегося пилотируемого корабля Starliner, который должен будет доставлять астронавтов на МКС и, возможно, на Луну и Марс.

Тестирование было незамысловатым: капсулу с "экипажем" отстрелили с пусковой площадки, она поднялась вверх, а затем спустилась на парашютах.

Позже робот Федор ехидно заметил на своей странице в Twitter, что не все прошло штатно. "Здесь видно, что раскрыто лишь два из трех парашютов. Такие испытания нельзя назвать успешными и достаточными для полета экипажа. Возможно, американцам придется продлить испытания и вновь страховать себя покупкой мест в надежных российских кораблях", - написал Федор.

Напомним, предполагалось, что корабли компаний SpaceX Crewed Dragon и Boeing Starliner начнут доставлять астронавтов на Международную космическую станцию еще в 2017 году. Однако технические сбои и другие проблемы привели к задержке программы на три года. Собственные пилотируемые полеты NASA прекратило в 2011 году после завершения эксплуатации кораблей многоразового использования (программа Space Shuttle).

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Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

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Теги: Starliner, МКС, Земля



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