"Ты не раб или прислуга": водители "Яндекс.Такси" устроили забастовку в Сургуте

Сегодня утром в Сургуте водители "Яндекс.Такси" устроили забастовку на парковке у здания Ледового дворца, передает корреспондент Накануне.RU.

Они перестали принимать заявки от пользователей и делали фейковые вызовы к месту бойкота. Недовольство водителей вызвано высокой комиссией и низкими доходами. Таким образом они решили привлечь внимание агрегатора к проблеме.

"Ты человек, а не какой-то раб или прислуга. Скажи "да" бойкоту", - говорится в тексте обращения.

Видеозапись бойкота опубликовал "К-информ" в своем YouTube-канале.

Впрочем, как пишут сургутяне в соцсетях, на доступности автомобилей забастовка водителей не сказалась. Горожане также отмечают, что помимо "Яндекс.Такси" в городе есть и другие службы такси.

Отметим, что подобные забастовки проходят в разных городах страны. В частности, в Тюмени таксисты намерены отказаться от работы 31 декабря.

Аналогичная акция в Тюмени уже проходила: 12 ноября таксисты собрались на парковке возле магазина "Лента" ТРЦ "Зеленый берег". Водители выразили недовольство снижением тарифов на поездки на 40%, из-за чего снизились и их доходы. Протесты прошли также в Москве и в Казани. В "Яндекс.Такси" уверяли, что информация о снижении тарифов не соответствует действительности, средний чек остался неизменным.