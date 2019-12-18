Родители курсанта ТВВИКУ, умершего от менингита, обратились в Генпрокуратуру

Родители курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, умершего 8 ноября от менингококкового менингита, обратились в Генпрокуратуру с просьбой проконтролировать ход расследования уголовного дела. Об этом Накануне.RU сообщили в комитете солдатских матерей.

Напомним, расследованием дела занимается главное военное следственное управление СКР. Дело было возбуждено по статье "неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть".

Установлено, что 7 ноября в 21.30 курсант обратился за медицинской помощью в поликлинику училища. Курсант пожаловался на высокую температуру. Медсестра дала ему жаропонижающее, после чего направила в подразделение, обязав явиться на прием к врачу 8 ноября, в 8.00. На другой день около 7.00 курсант вновь обратился в поликлинику с жалобой на температуру и боли в животе. Курсанта осмотрел терапевт и в 8.30 его на "скорой" доставили в областную клиническую больницу Тюмени. В 13.15 больной скончался в реанимации от молниеносного течения инфекции и сепсиса.

Добавим также, что после трагедии в интернете появилась петиция, автор которой обвинил в халатности медсестру и командира роты ТВВИКУ. Он заявил, что курсанта с высокой температурой не отправили сразу в поликлинику, а якобы заставили убирать снег. Кроме того, в петиции говорилось, что командир роты видел сыпь у курсанта, но будто бы не придал этому факту особого значения. Накануне.RU направляло в училище запрос с просьбой прокомментировать случившееся, но он был оставлен без ответа.