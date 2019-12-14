На трассе "Пермь – Екатеринбург" опрокинулся автобус: пострадали 15 человек, возвращавшихся с концерта

По факту ДТП с автобусом в Свердловской области, в котором пострадали несколько человек, возбуждено уголовное дело.

Авария случилась сегодня утром на 242 километре трассы "Пермь – Екатеринбург": опрокинулся автобус, на котором перевозили группу людей, возвращавшихся с концерта.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где машина перевернулась. В автобусе находились 53 человека. Некоторые из них пострадали, в том числе подростки. По последним данным, травмы получили 15 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас устанавливается точное число пострадавших и степень тяжести вреда их здоровью. Также проводятся допросы свидетелей и сотрудников автотранспортного предприятия.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, глава СКР Александр Бастрыкин уже поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства расследование данного дела.