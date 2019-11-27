13 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
спорткомплекс Здоровье, Копейск, (2019) | Фото: vk.com/74andgor

Жители Копейска выступили против закрытия спорткомплекса с бассейном

Жители Копейска выступили против закрытия спортивно-оздоровительного комплекса "Здоровья", который принадлежит машиностроительному заводу им. Кирова, передает корреспондент Накануне.RU.

25 ноября арендаторам объявили о закрытии спорткомплекса с 1 декабря. Для Копейска это крупнейший спортивный центр, где занимаются дети и взрослые. Здесь располагается бассейн, тренажерный зал, организовано несколько секций.

"Причиной выселения называют нерентабельность здания. При этом арендаторам сообщили, что часть комплекса по пр. Ильича, 3 закрывают с начала зимы, а часть, по проспекту Ильича, 1, проработает еще три месяца для работников завода имени Кирова. С одной стороны, собственник вправе на своё усмотрение распоряжаться своим имуществом. С другой стороны, если государство пока не в силах обеспечить на данной территории достаточное количество мест для активной, полезной занятости детей и взрослых, может быть, совместить усилия, и сохранить то хорошее, что ещё работает?" - рассказал руководитель совета родительской общественности Копейска Андрей Горланцев.

спорткомплекс Здоровье, Копейск,(2019)|Фото: vk.com/74andgor

В дальнейшем, по словам арендаторов, здания могут снести, а землю продать под строительство жилой многоэтажки.

Обеспокоены ситуацией и в областном министерстве спорта. Министр Леонид Одер уже провел переговоры с главой Копейска Андреем Фалейчиком.

"Очень жаль, что руководство завода приняло решение о закрытии спорткомплекса. Однако важно сделать так, чтобы СОК "Здоровье" продолжал функционировать. В нем располагаются множество спортивных секций и плавательный бассейн. И нам ни в коем случае нельзя терять такой социально значимый спортивный объект. Сегодня в телефонном разговоре я пообщался с главой Копейска Андреем Михайловичем Фалейчиком. Предложил ему обсудить с руководством завода им. Кирова возможность заключения арендных соглашений с муниципалитетом и другие варианты взаимного сотрудничества", - подчеркнул министр.

В министерстве напомнили, что в 2020 году в Копейске начнется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

Напомним, в апреле в ходе своего первого визита в муниципалитет губернатор Алексей Текслер посетил стройплощадку ФОКа. Строительство объекта не ведется уже 11 лет. При этом в городе нет муниципальных спортивных комплексов.

копейский ФОК, стройплощадка(2019)|Фото:Накануне.RU

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Жители Копейска выступили против закрытия спорткомплекса с бассейном

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Теги: спорткомплекс, Здоровье, дети, машиностроительный завод. минспорт,



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