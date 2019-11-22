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Очереди за медицинскими справками для водителей в Екатеринбурге (2019) | Фото: vk.com/incekb, Светлана Нейфельд

"Минздрав нашел неправильный выход": в Генпрокуратуре прокомментировали ситуацию со справками

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман оценил ситуацию с медицинскими справками для разрешения водить автомобили и гигантскими очередями в медцентры. Как передает корреспондент Накануне.RU, заместитель Юрия Чайки во время визита в Екатеринбург оценил решение Минздрава.

"Права зачастую выдаются лицам, которые находятся на учете из-за алкоголизма. Есть проблема того, что органы ГИБДД не обладают информацией о том, что эти водители стоят на учете. Есть положение о том, что такие данные не передаются сотрудникам МВД. Мы проинформировали, что эту проблему нужно решить. Но Минздрав нашел вот такой вот выход. Он неверный", - заключил Буксман.

Напомним, новый порядок прохождения осмотра нарколога должен был вступить в силу 22 ноября. Однако в разгар четверга, 21 ноября, когда в российских городах выстроились огромные очереди из желающих пройти автотранспортную комиссию по старым расценкам, Минздрав объявил, что министром Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа. Сообщается, что будет проведен "дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах". Владимир Путин назвал новый порядок прохождения осмотра "чушью".

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Теги: Александр Буксман, минздрав, справки для водителей



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