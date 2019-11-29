Скандал с водительскими медсправками привел к резкому росту негатива в отношении президента и премьера

Скандал с водительскими медсправками на прошлой неделе привел к резкому росту негатива в отношении президента, премьер-министра и правительства.

Таковы результаты опроса Фонда Общественное Мнение, который был проведен 23–24 ноября – сразу после истории с новым порядком прохождения медосмотра.

Так, уровень негативного отношения к Владимиру Путину, по данным опроса, за неделю вырос на 1% (с 12% до 13%).

Кроме того, доля респондентов, которые считают, что Дмитрий Медведев плохо работает на своем посту, увеличилась на 2% - с 50% до 52%.

Напомним, новый порядок прохождения осмотра нарколога должен был вступить в силу 22 ноября. Однако в разгар четверга, 21 ноября, когда в российских городах выстроились огромные очереди из желающих пройти автотранспортную комиссию по старым расценкам, Минздрав объявил, что министром Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа. Сообщается, что будет проведен "дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Владимир Путин назвал новый порядок прохождения осмотра "чушью". Именно после его заявления сразу отреагировал Минздрав.

Телеграм-канал политолога Максима Жарова "Чисто для фиксации" отмечает: "Это, пожалуй, первый за этот год случай, когда общественное мнение так быстро и резко негативно реагирует на попытки правительства ущемить интересы простых граждан. Посмотрим, удастся ли Путину и Медведеву за счет традиционных для конца года форматов общения со СМИ и населением быстро выправить положение".