В Екатеринбурге ажиотаж на получение справок от нарколога: скоро они подорожают в несколько раз

В Екатеринбурге, как и по всей стране, наблюдается ажиотаж на прохождение медкомиссии для получения или замены водительских прав. Связано это с вступлением в силу нового приказа Минздрава РФ.

Согласно ему, с 22 ноября этого года для получения справки от нарколога потребуются лабораторные исследования мочи и крови, из-за чего стоимость такой справки вырастет в несколько раз. Водители, узнав об этом, стремятся успеть получить ее по прежней цене.

"Ажиотаж не только в нашем центре, а по всему городу. Люди прекрасно понимают, что в будущем это будет и по времени дольше делаться, и дороже. Надо будет сдавать дорогие анализы крови и мочи, а потом та же комиссия - психиатр, нарколог, ЛОР, терапевт. Из-за этого ценник вырастет. Насколько больше стало желающих в период ажиотажа? Раза в два точно", - рассказал Накануне.RU генеральный директор екатеринбургского специализированного центра для прохождения транспортной комиссии "ЦМП-АВТО-ЛАДА" Владимир Шаповаленко.

По его мнению, после того, как нововведения вступят в силу, ажиотаж значительно спадет.

Стоит отметить, что подобная ситуация наблюдается и в других городах страны.

Как сообщало Накануне.RU, в полиции и автошколах поддержали инициативу Министерства здравоохранения РФ о том, что среди российских водителей будут искать хронических алкоголиков и наркоманов.