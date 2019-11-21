Справки для водительских прав разыграли в "лотерею" в Белгородской области

В Белгородской области в наркологическом диспансере города Старый Оскол устроили розыгрыш "билетов", дающих право пройти медосмотр бесплатно. Видео появилось в Сети.

"Кому попадется счастливый билет, тот комиссию проходит бесплатно", - говорит женщина, предположительно, сотрудница наркодиспансера.

Напомним, с 22 ноября этого года для справки от нарколога на получение или замену водительских прав потребуются лабораторные исследования мочи и крови, из-за чего стоимость такой справки вырастет в несколько раз. Водители, узнав об этом, стремятся успеть получить ее по прежней цене.

Так, жители Екатеринбурга штурмуют медицинские центры, чтобы успеть получить справку для водителей по старой цене. Фотографии огромных очередей горожане публикуют в соцсетях. Подобная ситуация наблюдается сегодня и в других городах России.