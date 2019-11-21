Юрист объяснил внезапное решение Минздрава об отсрочке подорожания медкомиссии для водителей

Внезапное решение Минздрава РФ отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей связано с отсутствием необходимой технической базы. Такое мнение высказал уральский юрист Иван Кадочников.

В разгар четверга, 21 ноября, когда в российских городах выстроились огромные очереди из желающих пройти автотранспортную комиссию по старым расценкам, Минздрав объявил, что министром Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра водителей, который должен был вступить в силу 22 ноября. Сообщается, что будет проведен "дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

"В данном случае у нас не только Минздрав, но и ГИБДД. Последние обеспечивают безопасность, а Минздрав формирует те медицинские требования, на основании которых вождение является безопасным. Проблема того, что сейчас происходит, в следующем: теперь необходимо сдавать анализы на алкоголь и наркотики, в связи с чем произошло увеличение стоимости справки. И в период между тем, когда эти правила есть, и тем, пока они еще не введены, об этом узнали наши граждане благодаря недремлющим СМИ. Поскольку справка действует в течение года, все побежали, чтобы их себе нарисовать и сэкономить. Все это спровоцировало очереди и вызвало небывалый ажиотаж и внимание СМИ к деятельности Минздрава и ГИБДД", - сообщил в разговоре с Накануне.RU Иван Кадочников.

Юрист отметил, что Минздрав вправе устанавливать такие правила, потому что это в компетенции ведомства, а в компетенции ГИБДД - все это проверять.

"Само нововведение считаю правильным, потому что люди, оформляющие оружие, давно уже сдают такого рода анализы. Другой вопрос - себестоимость данной услуги и самое главное - техническое оснащение. Могу честно сказать, что стоимость явно завышена и явно не прорабатывался вопрос с технической базой для такого рода анализов. Сейчас она не позволяет тестировать всех на наркотики здесь и сейчас. Поэтому Минздрав решил повременить", - считает эксперт.

Он добавил, что все должно заработать в течение 2-3 месяцев.

"Нужное оборудование необходимо ввезти в Россию, установить, получить лицензию об осуществлении деятельности. Если государственные клиники, то это связано с муниципальным заказом, а это минимум 2-3 месяца. Но могут все сделать и быстрее", - заключил Иван Кадочников.